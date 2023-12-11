Eski Yemen Savunma Bakanı\'nın oğlu hakkında ev hapsi kararı

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Beyoğlu'nda yolun karşısınageçmeye çalışan iki kişiye çarpıp 71 yaşındaki Pakize Özer'i ağır yaralayan eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi.

YEMENLİ ESKİ BAKANIN OĞLU İKİ KİŞİYE ÇARPTI

Olay, dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. Eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in içinde bulunduğu ve oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı 34 DES 817 plakalı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer kafasını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alıntı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Musaeed Hussein, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, yurt dışı yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker de bugün akşam saatlerinde müvekkili hakkında ev hapsi verildiğinin Kasımpaşa Polis Merkezi tarafından bildirildiğini belirtti. Şeker, Yaşanan kazadan dolayı üzüntülüyüz. Herkesin başına gelebilecek talihsiz bir olay. Hangi mantık ve izan çerçevesinde ev hapsi verildiğini anlamak mümkün değil dedi.