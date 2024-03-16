Eski Yusufeli Toprağıyla Hobi Bahçesi Kuruldu - Son Dakika
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Eski Yusufeli Toprağıyla Hobi Bahçesi Kuruldu

Eski Yusufeli Toprağıyla Hobi Bahçesi Kuruldu

Baraj suları altında kalmadan taşınan 1.1 milyon metreküp verimli toprak, yeni ilçe merkezinde 124 dönüm alanda hobi ve meyve bahçesi oluşturulmasında kullanıldı. Bölge halkı ata topraklarından alınarak oluşturulan yeni yaşam alanlarında bu yaz ilk mahsullerini almanın heyecanını yaşayacak.

16.03.2024 12:36  Güncelleme: 12:49
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Burada eski Yusufeli toprağıyla hobi bahçesi kuruldu... Bu yaz ilk mahsuller alınacak

Baraj suları altında kalmadan taşınan 1.1 milyon metreküp verimli toprak, yeni ilçe merkezinde 124 dönüm alanda hobi ve meyve bahçesi oluşturulmasında kullanıldı

ARTVİN - Artvin'de baraj suları altında kalmadan önce verimli tarım arazilerinden taşınan 1.1 milyon metreküp toprak, yeni ilçe merkezinde 124 dönüm alanda hobi ve meyve bahçesi oluşturulmasında kullanıldı. Bölge halkı ata topraklarından alınarak oluşturulan yeni yaşam alanlarında bu yaz ilk mahsullerini almanın heyecanını yaşayacak.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine başladı. Baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı. Bölge halkı taşındıkları yeni yerleşim yerine alışmaya çalışırken, toprakla da bağını koparmıyor. Atalarından kalan ne varsa her şeyi sular altında bırakan bölge halkı yeni yerleşim yerini yeşillendirmeye çalışıyor.

Devlet Su İşleri tarafından barajın su tutmaya başlamasından önce ilçe merkezinde ve su altında kalan köylerdeki tarım arazilerinden alınan 1.1 milyon metreküp verimli toprak yeni yerleşim alanına taşındı.

Taşınan topraklar Yusufeli Belediyesi tarafından 4 bölgede 124 dönüm alanda hobi ve meyve bahçesi oluşturmakta kullanıldı. Kura usulüyle vatandaşlara 500 metrekare ve 1000 metrekare olarak tahsis edilen hobi bahçelerinde hak sahipleri, bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Yusufeliler bu bahçelerde bu yaz ilk mahsullerini almanın heyecanı yaşayacak.

Yeni ilçe merkezinde oluşturduğu serada çilek üretimi yapan Halil Genç, eski ilçe merkezinde de serada çilek ürettiğini belirterek aynı sistemini yeni ilçe merkezine taşıdığını söyledi. Genç "Sağ olsunlar toprağımızı taşıdılar ve buraları parselleyerek bizlere hobi bahçesi olarak verdiler. Biz de bu toprağı işliyoruz. Bu sene iyi verim alacağımızdan eminim. Buradaki imkanlar daha iyi, damla sulama sistemiz de var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe sakinlerinden Yılmaz Demirkıran ise "Biz evde yatmayı sevmeyen insanlarız. Sürekli çalışmayı seven toprağını işleyen, kendi ürettiğini tüketen milletiz. Ben hobi bahçeme 20 tane fidan diktim. Belediye tarafından 14 tane hurma fidanı dikilmişti. Ben de bunlara ek olarak dut, şeftali, kayısı, vişne, kiraz fidanlarını diktim. Gerekli bakımlarını yaparsak seneye meyvesini yeriz. Sular altında kalan bölgelerde ki verimli toprak taşındı buralara. Bize de öncülük yaptılar bizde boş durmayıp çalışıyoruz" diye konuştu.

Su tesisatçısı olduğunu belirten Halil Meydan yeni ilçe merkezindeki konutların güzel olduğunu ifade ederek bölgenin yeşermesi içinde devlet, millet el ele çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eski Yusufeli Toprağıyla Hobi Bahçesi Kuruldu - Son Dakika

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