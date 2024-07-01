Kaza, saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Derviş V., (23) yönetimindeki 68 ABV 866 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Abdullah El Şibli idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada başında kask olmayan Şibli, olay yerinde hayatı kaybetti. Kamyonet sürücüsü Derviş V., gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskil'de Kamyonetin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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