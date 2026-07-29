Eskil'de Koyun Çiftliği Büyüyor - Son Dakika
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Eskil'de Koyun Çiftliği Büyüyor

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Aksaray Eskil'deki Zübeyde Hanım Çiftliği, TKDK desteğiyle koyun sayısını 2 bine çıkardı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle dört yıl önce kurulan çiftlikte koyun sayısı giderek artıyor.

Küçükbaş hayvanların bulunduğu Zübeyde Hanım Çiftliği, dört yıl önce TKDK'den alınan 3 milyon liralık hibe desteğiyle kuruldu.

Zamanla sürü varlığının arttığı, modern sağım sistemlerinin kullanıldığı tesiste, yılın 12 ayında süt üretimi yapılıyor.

Çiftliğin elektrik ihtiyacı, çatısında kurulu güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor.

Yılda ortalama 1500 kuzu doğan çiftlikte, yıllık yaklaşık 15 ton kırmızı et üretimi yapılıyor.

İşletmede 2'si veteriner hekim olmak üzere 15 kişi istihdam ediliyor.

Modern üretim teknikleriyle verimliliğin artırılması hedefleniyor

Çiftlik sorumlusu Yıldıray Erkol, AA muhabirine, kuruluşundan bu yana koyun sayısını sürekli artırdıklarını söyledi.

Ülke hayvancılığına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla devlet desteğiyle çiftliğin kurulduğunu anlatan Erkol, "500 anaç ve 25 damızlık koçla başladığımız işletmemizde bugün 2 bin küçükbaş hayvana ulaştık. Üretimimizi büyüterek sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Erkol, yılın tamamında süt üretimini sağlamak için planlı doğum sistemi uyguladıklarını belirterek, kuzuların doğduktan sonra özel beslendiğini dile getirdi.

Sağım işlemlerinin tamamen kapalı ve hijyenik sistemlerde gerçekleştirildiğini vurgulayan Erkol, sağım öncesi ve sonrasında meme hijyenine yönelik uygulamaların titizlikle yerine getirildiğini kaydetti.

İşletmede otomatik yemleme sistemlerinin kullanıldığına değinen Erkol, modern üretim teknikleriyle verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Erkol, üretimin yanı sıra bölgede istihdama da katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Aksaray, Enerji, Güncel, Eskil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskil'de Koyun Çiftliği Büyüyor - Son Dakika

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