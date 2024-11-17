Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescilini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescilini Aldı

Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescilini Aldı

Karabük'te Eskipazar sarı traverten taşı, coğrafi işaret tescili alarak Anıtkabir ve 3'üncü TBMM binasının inşasında kullanılan önemli bir yapı malzemesi oldu. Belediye Başkanı Serkan Civa, yılda 100 konteyner ihracat yapıldığını açıkladı.

17.11.2024 11:23  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARABÜK'te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen, Anıtkabir ve 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanılan 'Eskipazar sarı traverten taşı' coğrafi işaret tescili aldı. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, " Amerika, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine yılda 100 konteyner sarı traverten taşı ihracatı yapılıyor" dedi.

Kentin Kayadibi mevkiinde bulunan taş ocağından çıkarılan Eskipazar sarı traverten taşı coğrafi işaret tescili aldı. Karabük'te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen sarı traverten taşı, Anıtkabir'in Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holüne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında ve tören meydanını çevreleyen kolonlar ile 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanıldı. Eskipazar sarı traverten taşı kimyasal yapısı nedeniyle bünyesinde bakteri üretmiyor. Delikli yapısı nedeni ile ıslak zeminlerde kaymayan bir yapıya sahip olan sarı traverten taşı ile ilgili Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın 24 Mayıs tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde ilan edildi.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, sarı traverten taşının Türkiye'nin birçok yerinde kullanıldığı ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirterek, "Bizim için bu taşın en büyük özelliği 1947-1954 yılları arasında Anıtkabir'in yapımında kullanılmış olması. Anıtkabir'in yapımında kullanıldığı için de Eskipazar ismi Anıtkabir'de yazıyor. 3'üncü TBMM binasının yapımında da kullanıldı. Amerika, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine yılda 100 konteyner sarı traverten taşı ihracatı yapılıyor. Taş, gözenekli olduğu için kayma yapmıyor. Bizim ilçemizde de bütün kaldırımlarımız bu taştan yapılmış. Kaymıyor ve içindeki minerallerden dolayı sağlık açısından da iyi bir taş. Bir de Eskipazar'ımızın ilk coğrafi işaret alan ürünüdür. Bizim için değerli" dedi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Anıtkabir, Eskipazar, İhracat, Karabük, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescilini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 12:18:40. #1.11#
SON DAKİKA: Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescilini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.