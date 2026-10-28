Eskişehir 2. İdare Mahkemesi Alpagut-Atalan'da ÇED kararının yürütmesini durdurdu - Son Dakika
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Eskişehir 2. İdare Mahkemesi Alpagut-Atalan'da ÇED kararının yürütmesini durdurdu

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Eskişehir 2. İdare Mahkemesi Alpagut-Atalan\'da ÇED kararının yürütmesini durdurdu
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpagut-Atalan maden projesinde Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 'ÇED Olumlu' kararının yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı. Ünlüce, bilirkişi raporundaki doğa ve su risklerine dikkat çekerek doğaya sahip çıkacaklarını söyledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne karşı açılan davada bilirkişi raporuyla ortaya konulan riskler doğrultusunda mahkemenin "ÇED Olumlu" kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı. Ünlüce, "Eskişehir'in suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne ilişkin açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlüce, bilirkişi raporunda doğaya ve su kaynaklarına yönelik risklerin ortaya konulmasının ardından, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin telafisi güç zararlar oluşabileceği değerlendirmesiyle "ÇED Olumlu" kararının yürütmesini durdurduğunu bildirdi.

Ünlüce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirimizin doğası ve geleceği için önemli bir karar. Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne karşı açtığımız davada, bilirkişi raporuyla doğamıza ve su kaynaklarımıza yönelik ciddi riskler ortaya konuldu. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, telafisi güç zararlar oluşabileceğini değerlendirerek 'ÇED Olumlu' kararının yürütmesini durdurdu. Bu karar, kentimizin doğal kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Eskişehirimizin suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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