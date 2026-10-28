Eskişehir 2. İdare Mahkemesi Alpagut-Atalan\'da ÇED kararının yürütmesini durdurdu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne karşı açılan davada bilirkişi raporuyla ortaya konulan riskler doğrultusunda mahkemenin "ÇED Olumlu" kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı. Ünlüce, "Eskişehir'in suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne ilişkin açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlüce, bilirkişi raporunda doğaya ve su kaynaklarına yönelik risklerin ortaya konulmasının ardından, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin telafisi güç zararlar oluşabileceği değerlendirmesiyle "ÇED Olumlu" kararının yürütmesini durdurduğunu bildirdi.

Ünlüce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirimizin doğası ve geleceği için önemli bir karar. Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne karşı açtığımız davada, bilirkişi raporuyla doğamıza ve su kaynaklarımıza yönelik ciddi riskler ortaya konuldu. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, telafisi güç zararlar oluşabileceğini değerlendirerek 'ÇED Olumlu' kararının yürütmesini durdurdu. Bu karar, kentimizin doğal kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Eskişehirimizin suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."