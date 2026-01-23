Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaşmak amacıyla kent merkezi ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kent merkezi ve kırsalda görev yapan çok sayıda muhtar katıldı. Buluşmada, Eskişehir'in geleceğine yön verecek vizyon projeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ayşe Ünlüce, 2026 Eskişehir Yılı projelerinin büyük bir titizlikle hazırlandığını vurgulayarak, muhtarların desteğinin bu süreçte son derece önemli olduğunu söyledi. Ünlüce, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projeleri büyük bir gayretle, ama en önemlisi sizlerden alacağımız güçle hayata geçireceğiz. Burada yer veremediğimiz, yirmi altı dakikaya sığmayan; ancak şehir genelinde yapacağımız daha pek çok irili ufaklı çalışma da olacak. Bu süreçte bize en büyük gücü ve morali verecek olan sizlersiniz; siz değerli muhtarlarımızsınız."

Projelerin yalnızca başlıklar halinde paylaşıldığını belirten Ünlüce, her bir çalışmanın arkasında uzun soluklu bir emek olduğunu dile getirdi.

Ekonomik koşulların yarattığı zorluklara da değinen Başkan Ünlüce, muhtarların mahallelerde yaşayan dar gelirli vatandaşların sorunlarını en yakından hisseden kişiler olduğuna dikkati çekerek, "26 rakamı altında tüm şehrin birleşmesini, bu karamsarlıktan sıyrılarak geleceğe umutla bakmasını ve Eskişehir'in 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapmasını arzuladık" dedi.

Konuşmanın ardından 2026 Eskişehir Yılı vizyon projeleri tanıtım videosu izlendi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, muhtarların projelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise 2026 Eskişehir Yılı kapsamında yürütülecek çalışmalara tam destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.