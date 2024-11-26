Eskişehir Aşevi, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Aşevi, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 1995 yılından bu yana çalışmalarıyla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıran EBB Aşevi'ni ziyaret etti. Aşevi, binlerce insana kentin dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

26.11.2024 14:24
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 1995 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran EBB Aşevi'ni ziyaret etti. Başkan Ünlüce, aşevinin hem ihtiyaç sahiplerine destek sağladığını hem de dayanışma geleneğini yaşattığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanları ve bağışta bulunan hayırsever Eskişehirlilerin katkılarıyla faaliyetlerini sürdüren Aşevi, yılın 12 ayı binlerce gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Tüm ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar servis yapan EBB Aşevi'nden evsiz vatandaşlar da yararlanıyor.

Aşevi'ni ziyaret ederek emekçilerle bir araya gelen Başkan Ünlüce, aşevinin Eskişehir'deki toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli hizmetlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yaklaşık 30 yıldır hizmet veren aşevimizin en önemli özelliği, milletimizin dayanışma geleneğini yaşatıyor olmasıdır. Varlıklı vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşması, dayanışma ruhunun kentimizde her gün yeniden canlanmasını sağlıyor. 1995 yılından bu yana burada pişen sıcak yemekler, vatandaşlarımızın evine kadar ulaştırılıyor. Pek çok aşevinden farklı olarak, hizmetimizi ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyoruz. Belediyemizin bütçesiyle bu hizmeti sürdürmek mümkün olsa da, Eskişehirli hayırseverlerin büyük desteği sayesinde buna genelde gerek kalmıyor. Destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ise aşevinin faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aşevimiz, Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Engelli ve yaşlı bireylerin yanı sıra Eskişehir'deki 14 özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilere sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Ayrıca kentimizdeki evsiz vatandaşlarımıza da yemek desteği sunuyoruz. Günlük bin 600 kişiye sıcak yemek ulaştıran Aşevimiz, kentimizin toplumsal dayanışmasını güçlendiriyor. Aşevine yapılan bağışlar, hem ihtiyaç sahiplerine umut oluyor hem de dayanışma kültürümüzü pekiştiriyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Aşevi, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika

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