Eskişehir Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların hakları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

07.03.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, "Kadınların eğitimde, iş hayatında, ailede ve toplumsal yaşamda hak ettiği değeri görmesi için görünen, görünmeyen engelleri aşma mücadelesini birlikte büyüteceğiz. Bu mücadeleye katılan herkesi içtenlikle selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlüce, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki grevde çıkan yangında yaşamını yitiren 129 kadın dokuma işçisinin anısını yaşatmak üzere başlatılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, aynı zamanda eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bu yönüyle 8 Mart, kadınların uğradığı tüm haksızlıklara tek ses olarak itiraz edebilmektir. Ancak ne yazık ki halen cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın, baskı, şiddet ve cinayetin gölgesinde kadınlar sesini duyurmaya çalışıyor. Oysa kadın gülerse toplum güler. Kadının adım atamadığı yerde toplum yürüyemez. Kadını yok sayan milletlerin hiçbir alanda ilerlemesi düşünülemez. Diğer yandan özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve derin yoksulluğun ağır yükü, yine kadınların omzuna bindi. Bu tablonun farkındayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların daha güçlü, daha eşit ve daha özgür olması için her zaman yanlarındayız. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz, ESMEK'lerimiz başta olmak üzere kent merkezinden kırsala tüm ilçelerimizde kadınlarla buluşuyoruz. Eğitimden istihdama, hukuki desteklerden kültür ve sanata, sosyal güçlendirme çalışmalarından sağlığa kadar her alanda birbirimize güç veriyoruz. Bundan sonra da kadınların eğitimde, iş hayatında, ailede ve toplumsal yaşamda hak ettiği değeri görmesi için görünen, görünmeyen engelleri aşma mücadelesini birlikte büyüteceğiz. Bu mücadeleye katılan herkesi içtenlikle selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:22:50. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.