Eskişehir Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, "Kadınların eğitimde, iş hayatında, ailede ve toplumsal yaşamda hak ettiği değeri görmesi için görünen, görünmeyen engelleri aşma mücadelesini birlikte büyüteceğiz. Bu mücadeleye katılan herkesi içtenlikle selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlüce, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki grevde çıkan yangında yaşamını yitiren 129 kadın dokuma işçisinin anısını yaşatmak üzere başlatılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, aynı zamanda eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bu yönüyle 8 Mart, kadınların uğradığı tüm haksızlıklara tek ses olarak itiraz edebilmektir. Ancak ne yazık ki halen cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın, baskı, şiddet ve cinayetin gölgesinde kadınlar sesini duyurmaya çalışıyor. Oysa kadın gülerse toplum güler. Kadının adım atamadığı yerde toplum yürüyemez. Kadını yok sayan milletlerin hiçbir alanda ilerlemesi düşünülemez. Diğer yandan özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve derin yoksulluğun ağır yükü, yine kadınların omzuna bindi. Bu tablonun farkındayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların daha güçlü, daha eşit ve daha özgür olması için her zaman yanlarındayız. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz, ESMEK'lerimiz başta olmak üzere kent merkezinden kırsala tüm ilçelerimizde kadınlarla buluşuyoruz. Eğitimden istihdama, hukuki desteklerden kültür ve sanata, sosyal güçlendirme çalışmalarından sağlığa kadar her alanda birbirimize güç veriyoruz. Bundan sonra da kadınların eğitimde, iş hayatında, ailede ve toplumsal yaşamda hak ettiği değeri görmesi için görünen, görünmeyen engelleri aşma mücadelesini birlikte büyüteceğiz. Bu mücadeleye katılan herkesi içtenlikle selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."