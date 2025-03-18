Eskişehir Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki gösterdi. Ünlüce, "Halkımızın şaşmaz terazisine ve hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. Ekrem Başkanımızın yanındayız ve bir kez daha tekrarlıyoruz: Kurtuluş yok tek başına" dedi.

Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halkımızın şaşmaz terazisine ve hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. 23 Mart günü ön seçimimiz için 1 milyon 750 bin partilimiz ile sandık başında olacağız. Ekrem Başkanımızın yanındayız ve bir kez daha tekrarlıyoruz: Kurtuluş yok tek başına!"