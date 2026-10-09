Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mudanya Mütarekesi 104. yıl sempozyumuna katıldı

(BURSA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Sempozyumu'na katıldı.

Mudanya Belediyesi, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri zaferin diplomatik başarıya dönüştüğü tarihi dönüm noktalarından Mudanya Mütarekesi'nin 104. yılını "Kuruluşta İmzamız Var" temasıyla kutluyor. 9-11 Ekim günleri arasında gerçekleştirilen üç günlük etkinlikler kapsamında düzenlenen Mudanya Barış Sempozyumu da Tirilye Kültür Merkezi'nde başladı.

Başkan Ünlüce'nin de katıldığı sempozyumda; Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, tarihçiler, akademisyenler, diplomatlar, gazeteciler ve siyasetçiler bir araya geldi. Barışın geçmişi, bugünü ve geleceğinin ele alındığı oturumlarda, Mudanya Mütarekesi'nin Türkiye'nin bağımsızlık sürecindeki rolü ve dünya barışına bıraktığı tarihsel miras değerlendirildi.

Sempozyumun "Yurtta Barış, Dünyada Barış" başlıklı ilk oturumunu, İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre yönetti. Oturumda, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile emekli büyükelçi, diplomat ve siyasetçi Onur Öymen yer aldı.

Gazeteci Murat Yetkin'in moderatörlüğündeki "Mudanya'dan Dünyaya: Barışın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı ikinci oturumda ise Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Samuel J. Hirst, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Güneş, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur İşçi ve dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel değerlendirmelerini paylaştı.

Programın davetli oturumunda ise Leiden Üniversitesi Emeritus Profesörü Erik-Jan Zürcher, "Mütareke Dönemi Üzerine Tarihsel Değerlendirmeler (1918-1923)" başlığı altında dönemin tarihsel gelişmelerini ele aldı.