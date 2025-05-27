Eskişehir Belediyesi, 10 Binden Fazla Kadına Destek Sunduklarını Açıkladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, son bir yılda 10 binden fazla kadına pek çok alanda destek sundu.

EBB Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, 2008 yılından bu yana şiddetle mücadele eden kadınların yanında yer alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren merkez; sadece şehir merkezinde değil, kırsalda da kadınlara ulaşarak dayanışma ağını büyütüyor.

Merkezde son bir yılda 10 binden fazla kadına ulaşıldı. Kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık, hukuki destek, genel danışmanlık gibi birçok alanda hizmet sunulurken, beslenme ve diyet danışmanlığı da sağlanıyor. Aylık hijyenik ped desteği, kadınlar ve genç kızlara büyük bir katkı sunuyor. Eşitlik Birimi ve Aile Danışma Birimi ile de çocuk, ergen, çift ve aile danışmanlığı hizmetleri veriliyor.

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde sunulan eğitim programları ve atölyeler, kadınların hem bilgi edinmesini hem de sosyalleşmesini sağlıyor.