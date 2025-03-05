Eskişehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Kendi Atölyelerinde Üretiyor - Son Dakika
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Eskişehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Kendi Atölyelerinde Üretiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üreterek maliyetleri düşürüyor ve şehir estetiğine katkıda bulunuyor. 2024 yılı için 1 milyon 200 bin TL tasarruf sağlandığı açıklandı.

05.03.2025 16:18
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üreterek tasarruf sağlıyor.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kendi atölyelerinde yaptığı ekonomik üretimle kenti güzelleştirirken, aynı zamanda belediye bütçesine ve kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, aydınlatma elemanları, köprü, korkuluk ve büfeler kent estetiğini güzelleştirirken, 2024 yılında 1 milyon 200 bin TL tasarruf edildi.

Bu üretim modelinin hem şehir ekonomisine katkı sağladığını hem de şehrin daha güzel ve işlevsel hale gelmesine olanak tanıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları söyledi:

"Şehirlerimizin yaşam alanları, sadece bireylerin değil, tüm toplumun daha kaliteli bir yaşam sürmesi için büyük önem taşıyor. Bu yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve estetik hale getiren en önemli unsurlardan biri ise kent mobilyalarıdır. Banklar, çöp kutuları, oturma alanları gibi mobilyalar, şehri hem güzelleştiriyor hem de insanların rahatça kullanabilmesi için gerekli alanları sunuyor. Tabii bu işin maliyeti de son derece önemli. Mobilyalarımızı kendi atölyelerimizde üreterek, yüksek maliyetleri ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin de bu güzel mobilyalarımıza sahip çıkarak daha uzun ömürlü kullanmak için desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Kendi Atölyelerinde Üretiyor - Son Dakika

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