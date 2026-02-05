Eskartlar 2026 Tasarımlarıyla Yenilendi - Son Dakika
Eskartlar 2026 Tasarımlarıyla Yenilendi

05.02.2026 13:57  Güncelleme: 15:06
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı temasıyla modern tasarıma sahip yeni Eskartlar'ı tanıttı. Kartların günlük hayata renk katması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvay ve otobüslerde kullanılan ulaşım kartlarını, "2026 Eskişehir Yılı" temasıyla yeniledi.

?2026 yılına özel olarak hazırlanan yeni Eskartlar; modern çizgileri ve renkleriyle dikkat çekiyor. "Sevgiyle, emekle, özenle hep birlikte" sloganıyla tanıtılan yeni kartlar, Eskişehirlilerin günlük hayatına renk katmayı hedefliyor. Yenilenen tasarımları alan vatandaşlar, kartların görsel kalitesini ve 2026 vizyonunu beğendiklerini belirtti. Bazı kullanıcılar, kartların artık birer anı niteliği taşıdığını ifade etti.

?Yeni kartların temini ile ilgili bilgi veren Eskart Başvuru Merkezi Sorumlusu Seçil Soysalan, "?Tam kartlar; belediyeye ait büfelerden ve anlaşmalı yükleme/satış noktalarından (marketler vb.) kolayca temin edilebilecek. ?İndirimli ve serbest kartlar; öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü indirimli ve 65 yaş serbest kart başvuruları, her zamanki gibi Eskart Başvuru Merkezi üzerinden yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
