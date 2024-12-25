Eskişehir Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Destek - Son Dakika
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Eskişehir Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar'daki hayvan üreticilerine yulaf ve yonca balyası dağıtarak maliyet artışları karşısında destek sağladı. Üreticiler, bu desteklerin sürmesini istedi.

25.12.2024 13:55
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), üreticiler için sürdürdüğü projeler kapsamında Sivrihisar'daki hayvan üreticilerine yulaf ve yonca balyası dağıttı.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvan üreticileri için hayata geçirdiği projeler, can suyu olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren ve destek başvurusu yapan hayvan üreticisine 40 kilogramlık 276 çuval yulaf ve 465 adet yonca balyası dağıtıldı.

Dağıtıma katılan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce, kırsalın kalkınması için her zaman üreticimize destek oluyor. Bugün ilçemizde 78 mahallede hayvan üreticileri için sağlanan yem desteği çok kıymetli. Başkanımız Ayşe Ünlüce başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Artan maliyetler karşısında desteklerin önemine vurgu yapan üreticiler de "Bu desteklerin devamını dileriz. Üretim yapmaya devam etmek istiyoruz. Bizleri unutmadığı ve her konuda destek olduğu için Başkanımız Ayşe Ünlüce'den Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Destek - Son Dakika

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