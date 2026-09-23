Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ünlüce, YENİ Parti Genel Başkanı Özel\'i ziyaret etti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara temasları kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Ayşe Ünlüce, Başkent temasları kapsamında çeşitli görüşmelerde bulundu.

Başkan Ünlüce, Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ile birlikte YENİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlüce, Genel Başkan Özgür Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nin eylül ayı olağan toplantısına da katıldı. Toplantıda belediyelerin mali yapısını etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 süreci ele alınırken, yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliği ve iklim politikalarındaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.