Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Fair Play Annesi' Seçildi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "Fair Play Annesi" olarak seçildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Ünlüce, "Fair Play geleceğe umutla bakmak, geleceği barışla, sevgiyle inşa etmek demek. Bu ödülü Eskişehir'deki bütün anneler adına alıyorum" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda Eskişehir Fair Play Anneleri paneli ve ödül töreni düzenlendi. Panel öncesi 11. Dünya Fair Play Karikatür, 1 ve 2. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Fair Play Anneleri paneli ve ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar, Fair Play Komisyonu Başkan Vekili Remzi Yılmaz, komite üyeleri, belediye bürokratları, Eskişehirli anneler ve anne adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışından sonra TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar, Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Arıpınar, Başkan Ünlüce'yi Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olmasından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Bu projede en büyük görev siz değerli annelere düşüyor"

Önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bu projede en büyük görev siz değerli annelere düşüyor. Çünkü bir çocuğun karakterinin en sağlam temelleri ilk olarak aile içinde atılır. Annelerin çocuklarını fair play ruhuyla büyütmesi, çocuklara spor duygusunu, birlikte dayanışmayı ve saygıyı öğretmesi geleceğimiz için atılabilecek en sağlam adımlardan birisidir. Eğer bu değerleri çocuklarımıza aşılayabilirsek toplumsal dayanışma kültürümüz daha da güçlenecek saygı ve hoşgörüye dayanıklı gelecek için çok ama çok önemli adımlar atmış olacağız" diye konuştu.

"Bu ödülü Eskişehir'deki bütün anneler adına alıyorum"

Başkan Ayşe Ünlüce de "Fair Play geleceğe umutla bakmak, geleceği barışla, sevgiyle inşa etmek demek. Gerçekten Yunus Emre'nin şehrine de bu barış dili, bu sevgi dili yakışır. Çocuklarımızdan, aileden başlayarak bu sevgi dilini, empatiyi, saygıyı, birbirini anlamayı, birbirine değer vermeyi, en önemlisi birbirini dinlemeyi ne kadar önemli olduğunu anlatır ve buradan başlarsak zaten spor kendisinden gelir, arkadan sanat, kültür, dostluklar ve barış gelir. Eskişehir'e çok yakıştığını düşünüyorum. Buradan Türkiye'ye Fair Play annesi olarak selam göndermek istiyorum ve bu ödülü Eskişehir'deki bütün anneler adına alıyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar, Başkan Ünlüce'ye yılın "Fair Play Annesi" ödülünü takdim etti. Ayrıca Arıpınar, Yılmaz Büyükerşen'e de onur konuğu plaketini verdi.

Ödül töreninin ardından Fair Play komisyonu üyesi Bülent Tuncay moderatörlüğünde Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı, Prof. Dr. İbrahim Yıldıran, Remzi Yılmaz, Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı ve Gülbin Ülker'in konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

Panel ve ödül töreninin sonunda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda'ya katkılarından dolayı madalya takdim edilirken, panele katılan tüm annelere ve anne adaylarına da sertifika verildi. Ayrıca emeği geçen belediye bürokratlarına ve personele de teşekkür madalyası verildi.