Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hayvan Pazarı'nı gezerek üreticilerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Üreticilerin ve satıcıların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, "Bu dönem içinde Eskişehir'e yakışır modern mezbahamızı hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muttalip yolu 2. kilometresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı için hayvan satışları başladı. Hayvan pazarına giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, üretici ve satıcılarla bir araya geldi. Başkan Ünlüce'ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan eşlik etti.

Başkan Ünlüce üreticilerin taleplerini dinleyerek, bayramlarını kutladı ve onlara hayırlı işler diledi. Kente yakışan bir mezbaha yapmak için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Başkan Ünlüce, "Hepimizin hemfikir olduğu, bu şehre yakışır bir mezbahamızın eksikliğini bir an önce kapatmak istiyoruz. Seçim öncesi 'Haydi Bereket Olalım' diyerek verdiğim sözün arkasındayım. Bu dönem içinde Eskişehir'e yakışır modern mezbahamızı hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvan pazarında 3 Haziran'da başlayan satışlar, kurban bayramı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.