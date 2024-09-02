Eskişehir, 102. Kurtuluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Eskişehir, 102. Kurtuluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Eskişehir, 102. Kurtuluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı, Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene birçok yerel yönetici ve askeri personel katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir halkının bu süreçteki kahramanlığını vurgulayarak, şehrin Milli Mücadele'deki önemine değindi. Törende çelenk sunumu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

02.09.2024 16:50  Güncelleme: 16:57
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'in 2 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir halkının büyük mücadeleler verdiğini hatırlatarak, "Kahraman Eskişehir halkı kurtuluş sürecinde bir direnç noktası, bir semboldür" dedi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı. Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, askeri personel, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na Valilik, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunularak istiklal marşı okundu.

"Eskişehir halkı kurtuluş sürecinde bir direnç noktası"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"2 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk Ordusu, Eskişehir'i düşmandan geri aldığında şehrimiz harap ve bitap durumdaydı. Eskişehirliler düşmana kahramanca direnirken, işgalciler geri çekilme sırasında şehri yakıp, yıkıp, harabeye çevirmişti. Eskişehir, Milli Mücadele'nin beş büyük savaşından üçünü yaşamış bir şehirdir. Eskişehir'de kazanılan I. ve II. İnönü Savaşları bağımsızlığa giden yolda Türk ordusuna moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Kahraman Eskişehir halkı kurtuluş sürecinde bir direnç noktası, bir semboldür.

Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle; bağımsızlığın simgesi, Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyor; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cennet vatanımız için bugüne kadar canını vermiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, ruhları şad olsun. Doğum günün kutlu olsun Eskişehir" dedi.

Törende kurtuluş günü ile ilgili şiirler okundu. Halk Oyunları ekibinin Eskişehir yöresi gösterileri sunulmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir, 102. Kurtuluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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