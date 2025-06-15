Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Babalar Günü'nde Şehit Babaları ve Gaziler ile Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Babalar Günü'nde şehit babaları ve gaziler ile özel bir etkinlikte buluştu. Ünlüce, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Sizin yetiştirdiğiniz o hayırlı evlatlar sayesinde, o kahramanlar sayesinde bugün buradayız, bir aradayız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'nde şehit babalarını ve gazi babaları unutmadı. Kentpark Kent Lokantası'nda düzenlenen özel etkinliğe Ünlüce, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, şehit babaları ve gaziler katıldı.

Törende konuşan Uluçeşme, ilk kez Babalar Günü özelinde bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, duyarlılığı için Ünlüce'ye teşekkür etti.

Dumlu ise Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, Ünlüce başta olmak üzere, tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi.

Ünlüce de şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu özel günde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Büyük Park içerisinde sizler için yapacağımız merkezimizle beraber sizinle hep içe içe olacağız. Hepimiz bazen zor günler yaşıyoruz. Zor kayıplar yaşıyoruz ama bunun en güzel çaresi birlikte olmak. Omuz omuza, dayanışmayla bu hayatın ağır yüklerini atlatabilmek. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Hepinizin Babalar Gününü kutluyorum. Sizin yetiştirdiğiniz o hayırlı evlatlar sayesinde, o kahramanlar sayesinde bugün buradayız, bir aradayız."