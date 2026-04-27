Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Kentin Takımına Destek Ziyareti

27.04.2026 14:10  Güncelleme: 15:27
Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Balıkesirspor müsabakası öncesi Eskişehirspor'a destek ziyaretinde bulundu.

Başkan Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Suat Yalnızoğlu, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne giderek; Balıkesirspor müsabakası öncesinde takıma desteklerini iletti.

Ziyarette, Eskişehir'in tüm dinamikleriyle takımının yanında olduğu vurgulanırken, futbolculara önemli mücadele öncesinde moral verildi. Şehrin ortak değeri olan Eskişehirspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşacağına olan inanç bir kez daha yinelendi.

Kırmızı Şimşekler'e başarı dileklerini ileten başkanlar, Eskişehirspor'un sadece bir spor kulübü değil, bu kentin ortak sevdası ve en güçlü markalarından biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
