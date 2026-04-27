Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Kentin Takımına Destek Ziyareti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Balıkesir spor müsabakası öncesi Eskişehirspor'a destek ziyaretinde bulundu.

Başkan Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Suat Yalnızoğlu, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne giderek; Balıkesirspor müsabakası öncesinde takıma desteklerini iletti.

Ziyarette, Eskişehir'in tüm dinamikleriyle takımının yanında olduğu vurgulanırken, futbolculara önemli mücadele öncesinde moral verildi. Şehrin ortak değeri olan Eskişehirspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşacağına olan inanç bir kez daha yinelendi.

Kırmızı Şimşekler'e başarı dileklerini ileten başkanlar, Eskişehirspor'un sadece bir spor kulübü değil, bu kentin ortak sevdası ve en güçlü markalarından biri olduğunu ifade etti.