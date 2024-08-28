Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutluyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkulu etkinlikler ile kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında Porsuk Çayı'nda "Fener Alayı Geçişi" düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyeceği etkinlikler ile bayramın coşkusunu kente yayacak.

Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos ve 31 Ağustos 2024 tarihlerinde iki gün sürecek "Ulusal Veteranlar ve Minikler Spor Şenliği" düzenlenecek. Osmangazi Spor Sahası, Kalıkavak Basketbol Sahası, Kanlıkavak Voleybol Sahası'nda düzenlenecek Spor Şenliği'nde sporcular zafer için mücadele edecek. Müsabakalar 09.30 ile 12.00 ve 16.30 ile 19.00 saatleri arasında spor salonlarında gerçekleştirilecek. Diğer bir bayram etkinliğinde ise saat 14.30'da Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan ETİ Sualtı Dünyası'nda "Tünel Akvaryum Sualtı Bayrak Açma Töreni" gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ise Zafer Bayramı'na özel 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verecek. Akşam saatlerinde ise saat 20.30'da Köprübaşı iskeleden başlayacak teknelerle "Fener Alayı" geçişi gerçekleştirilecek. Dilek Kavraal ve orkestrası şarkılarla Zafer Bayramı coşkusuna ortak olacak. Dilek Kavraal'ın Eskişehir için hazırladığı "Haydi Eskişehir Olalım" şarkısı seslendirilecek.