Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 13. Dünya Kentsel Forumu'na Katıldı

02.06.2026 13:36  Güncelleme: 14:08
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katılarak iklim değişikliği, sürdürülebilir şehircilik ve yerel yönetimlerin rolü üzerine görüşmeler yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen forum, 176 ülkeden 57 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

UN-Habitat tarafından "Dünyayı Konutlandırmak: Güvenli ve Dirençli Şehirler ve Topluluklar" temasıyla düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nda, iklim değişikliğinin etkileri, afetlere karşı dayanıklı yaşam alanları, sürdürülebilir çevre politikaları, yenilenebilir enerji uygulamaları ve yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli Vural Yıldırım, Çevre Mühendisi Cemresu Banar ve Biyolog Murat Erkaplan, forum kapsamında düzenlenen panel, çalıştay ve tematik oturumlara katılarak dünyanın farklı bölgelerinde hayata geçirilen çevre ve iklim odaklı uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Forum boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde, yerel yönetimlerin iklim krizine karşı geliştirdiği çözüm önerileri, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen projeler ele alındı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA ŞEHİRLERİN ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Forum kapsamında ayrıca MedCities (Akdeniz Şehirler Ağı) temsilcisi ile görüşmeler yapılarak, sürdürülebilir şehircilik, iklim değişikliğiyle mücadele ve Akdeniz şehirleri arasındaki iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede şehirlerarası bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme imkanları ve uluslararası iş birliği süreçleri ele alındı.

Küresel ölçekte etkileri giderek artan iklim değişikliği karşısında şehirlerin üstlendiği sorumlulukların değerlendirildiği forumda, yeşil altyapı yatırımları, su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği, doğa temelli çözümler ve çevre dostu ulaşım sistemleri gibi konular da geniş kapsamda tartışıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, forum süresince edinilen bilgi ve deneyimlerin kentin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Uluslararası platformlarda paylaşılan iyi uygulama örneklerinin takip edilmesinin, iklim krizine karşı yerel ölçekte geliştirilecek politikalar açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Forum, sürdürülebilir ve dirençli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik küresel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Bakü Eylem Çağrısı"nın kabul edilmesiyle sona erdi. Çağrıda, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve geleceğin daha yaşanabilir yerleşimlerinin oluşturulması için ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek çevre ve iklim odaklı çalışmalarını sürdürmeye, daha sürdürülebilir bir gelecek için bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

