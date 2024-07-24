Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Destek Oluyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmak için ektiği tarlalarında hasat çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Akpınar, Türkmentokat ve İmişehir Mahallesi'ndeki arazilerden elde edilen yulaf tanesi ve balyalarıyla üreticilere yardımcı oluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor. Atıl durumda olan tarıma elverişli arazilerde üreticiler için hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ekim yapan Büyükşehir Belediyesi, hasat çalışmalarına başladı. Odunpazarı ilçesi Akpınar, Türkmentokat ve İmişehir Mahallesi'nde bulunan arazilerde yulaf hasadı yapıldı. Ürünler, çiftçilere destek olarak verilmek üzere kamyonlarla taşınırken, biçim sonrası kalan arpa saplarından da hayvan üreticileri için balya yapıldı.

Muhtarlıklar ve ziraat odalarından alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi üreticilerin tespitinin yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hasattan elde edilen ürünleri en kısa zamanda tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara yem olarak ulaştıracaklarını ifade etti.