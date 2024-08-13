Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ücretsiz toprak analizi hizmeti sunuyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin yüksek verim elde edebilmesi için ücretsiz olarak hayata geçirdiği 'Mobil Cihaz ile Toprak Analizi' hizmetini, Mahmudiye ilçesinde başlatıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayata geçirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekliyor. Üreticiyi doğru gübre kullanımına teşvik etmek, yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve gübre maliyetini düşürmek için 'Mobil Cihaz ile Toprak Analizi' projesi hayata geçiriliyor. İlk olarak Mahmudiye ilçesinde başlayan proje kapsamında çiftçiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) veya Ziraat Odası'ndan aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yapabilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra Mobil Toprak Analiz ekibi, üreticinin tarla, bahçe ve seralarında ücretsiz toprak analizi yapacak.

Yapılan analizlerle çiftçilerin tarım alanlarına en uygun şekilde ekim yapması ve yüksek verimle ürün elde etmesi hedefleniyor. Ayrıca analizle toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçülerek, gübrelemenin daha bilinçli yapılması sağlanacak ve çiftçilere doğru gübreleme konusunda önerilerde bulunulacak.

İlçedeki üreticiler, 16 Ağustos'a kadar Mahmudiye Belediyesi'ne bizzat giderek başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yakında diğer ilçelerde de projeye başvuruların başlayacağını bildirdi.