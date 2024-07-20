Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gece Mesaisinde

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gece saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'nda yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplere 'kolaylık' dileyen Ünlüce, "Emekçilerimizin alın teriyle güzel şehrimize değer katacak çalışmalarımız durmaksızın sürecek. Şehir uyurken Büyükşehir mesaide olmaya devam edecek" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiğini aksatmadan yürüttüğü gece mesaisi kapsamında şehrin ana arterlerinden Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda asfalt onarım ve yenileme ile şerit ve çizgi boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Gece geç saatlerde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Ayşe Ünlüce, personele 'kolaylıklar' diledi.

"Şehir uyurken, Büyükşehir mesaisine devam ediyor"

Faaliyetler hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Güzel şehrimizin yaşam kalitesini artırmak için üstyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ve kırsalda yollarımızı daha güvenli hale getirmek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Bozulmuş, yıpranmış yollardaki asfalt çalışmalarımızın günlük hayatı ve trafik akışını etkilememesi için gece mesaisi uygulamasını başlattık. Böylece çalışanlarımız için 150 dereceye kadar ulaşan sıcak asfaltın serim çalışmaları daha kolay hale geliyor. Özetle şehir uyurken, Büyükşehir mesaisine devam ediyor. Ulus, Sarper ve Hicri Sezen Caddesi'nden sonra bugün de şehrimizin can damarı Cumhuriyet Bulvarı'ndayız. Gecenin bu saatinde sabahın ilk ışıklarına kadar özverili çalışmalarını sürdüren çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dilemek için buradayız. Çalıştığımız bölgelerde, değerli hemşehrilerimin anlayış ve sabrı için teşekkür ediyorum. Emekçilerimizin alın teriyle şehrimize değer katacak çalışmalara, durmaksızın devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu güzel geceden, umutlarımızın daha güçlü olduğu yeni bir güne merhaba Eskişehir."

Başkan Ünlüce'ye teşekkür eden Gökmeydan Mahallesi Muhtarı Mesut Ertem, "Ulus, Sarper ve Hicri Sezen Caddesi'nden sonra Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bu çalışmalarla Gökmeydan Mahallemizin ana arterleri daha güvenli ve konforlu hale geldi. Özveri ile çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve personeline mahallemiz sakinleri adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Çalışma sırasında bölgedeki vatandaşlar da Başkan Ünlüce ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece mesaisi, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.