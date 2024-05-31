Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençleri Yoga Atölyesiyle Buluşturdu

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi'nin, gençleri spor etkinliklerine teşvik etmek için düzenlediği 'Yoga Atölyesi' büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nin etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda merkez, 'Yoga Atölyesi' ile gençleri bir araya getirdi.

Ferda Küçükoğlu eğitmenliğinde gerçekleştirilen etkinlikte esneme, kas çalışmaları, beden farkındalığı, stres yönetimi, kaygıyı azaltma, doğru nefes alma ve meditasyon alanında pratik yapıldı.

Gençler, güne yoga ile başlamanın günlük motivasyonlarına olumlu katkı sağladığını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.