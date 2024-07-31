Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Genco Erkal'ın İsmini Sahneye Veriyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Genco Erkal'ın İsmini Sahneye Veriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın ismini, Sanat Sokağı'nda bulunan Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi'nde yaşatacak.

31.07.2024 16:50
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın ismini, Sanat Sokağı'nda bulunan Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi'nde yaşatacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Sanat Sokağı içerisindeki Şehir Tiyatroları Sahnesi'ne, "Genco Erkal Sahnesi" adını veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Erkal'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Türk tiyatrosu, büyük bir usta ve çınarını kaybetti. Üzüntümüz çok büyük. Ancak onun isminin Eskişehir'de yaşatılması için bir çalışma yapmıştık. Sanat ve sanatçı dostu Yılmaz Büyükerşen Hocamızın büyük emek verdiği Sanat Sokağı'ndaki sahnemiz, Genco Erkal Sahnesi olarak sanatseverleri ağırlayacak. Bu konuyla ilgili Ekim ayında planlanan açılışa Genco Erkal'ı da davet ederek hep birlikte açılış yapacaktık. Ne yazık ki; bu veda ile açılışı birlikte yapamayacağız. Ancak anısını sahnemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Büyük ustaya Allah'tan rahmet diliyor, tüm sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Hizmete açılacak sahnede, Genco Erkal'ın şu sözleri yer alıyor:

"Her şeyimi Cumhuriyet'e borçluyum. Aklım, fikrim, vicdanım, dünya görüşüm, bağımsızlık, özgürlük, barış tutkum, laiklik, insan hakları, kadın erkek eşitliğine inancım, insan emeğini en yüce değer kabul edişim, sanatın gücüne yürekten bağlılığım, hepsini ve daha fazlasını Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. 100. yılda 100 bin kere teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Genco Erkal'ın İsmini Sahneye Veriyor - Son Dakika

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