Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleleri Tanıtım Toplantısı Yapılacak

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Gündoğdu-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etabı ve Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi B Etabı "Kat Karşılığı Yapım İşi İhaleleri"nin tanıtım toplantısı yarın yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde dönüşümü başlatıyor. Proje ve ihalelerle ilgili inşaat sektörü firmalarına yönelik tanıtım toplantısı 14 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen firmalar kayıt ve bilgi için Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nın 0222 211 55 00/ 1419-1420-1422 numaralı hatlarından yetkililere ulaşabilecek.

Uzlaşma görüşmeleri başta olmak üzere tüm iş ve işlemler tamamlanarak uygulama aşamasına gelinen Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi B Etabı'nın kat karşılığı yapım ihalesi 5 Haziran 2024, Gündoğdu-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etabı'nın kat karşılığı yapım işi ihalesi ise 12 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.