Eskişehir Büyükşehir Belediyesi KPSS için otobüs seferlerinde düzenleme yaptı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle otobüs seferlerinde düzenlemeye gitti.

Eskişehir Büyükeşhir Belediyesi, KPSS öncesi sınava girecek adaylar ve sınav görevlilerinin ulaşımda sorun yaşamaması için otobüslerde yeni bir düzenleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS dolayısıyla normal çalışma düzenimize ek olarak sabah 08.00 aksam 17.30 arası 4K, 4M, 26K, 55S ve 63K numaralı otobüs hatlarımız hafta içi çalışma programına göre çalışacaktır. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz" denildi.