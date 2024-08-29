Eskişehir Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavı için Ek Otobüs Seferleri Düzenliyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavı için Ek Otobüs Seferleri Düzenliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans Sınavı dolayısıyla ek otobüs seferleri düzenleyeceğini duyurdu. Adayların ve sınav görevlilerinin ulaşımda sorun yaşamaması için yapılan düzenleme ile ilgili bilgiler açıklandı.

29.08.2024 13:49
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı dolayısı ile ek otobüs seferlerinde düzenlemeye gittiklerini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, KPSS sınavı öncesi adayların ve sınav görevlilerinin ulaşımda sorun yaşamaması için otobüs seferlerinde o güne özel düzenleme yaptı.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı dolayısıyla normal çalışma düzenimize ek olarak sabah 08.00 öğlen 13.00 arası 4K, 4M, 26K, 55S ve 63K numaralı otobüs hatlarımız hafta içi çalışma programına göre çalışacaktır. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavı için Ek Otobüs Seferleri Düzenliyor - Son Dakika

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