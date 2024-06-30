Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Milli Sporcuları Ödüllendirdi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası müsabakalarda milli formalarıyla Türkiye'yi temsil eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Sümeyye Boyacı ve Erkan Balk'ı ödüllendirdi.

Amatör sporlara verdiği destek ile Eskişehir'den farklı branşlarda milli sporcular çıkaran Büyükşehir Belediyesi, uluslararası müsabakalarda başarı kazanan milli sporcular ve Antrenör Mehmet Bayrak'ı ödüllendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya gelen milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Erkan Balk, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan karar çerçevesinde tam altınla ödüllendirildi.

Sümeyye Boyacı ve Erkan Balk ile Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerini makamında ağırlayan Başkan Ünlüce, "Çok güzel işlere imza atıyorsunuz ve bizler sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak arkanızdayız. Bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederiz" dedi.