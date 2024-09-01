Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için düzenlediği 'Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında heyecan yaşandı. Sporcuların yürüyüşü ve gösteri maçları büyük coşkuyla tamamlandı.

01.09.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için düzenlediği "Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği", renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 'Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği' büyük ilgi gördü. İki gün süren şenlikte Osmangazi Spor Sahası, Kanlıkavak Basketbol Sahası ve Kanlıkavak Voleybol Sahası'nda ilk gün hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında büyük heyecan yaşandı. Açık spor sahalarında aktif spor hayatını tamamlamış sporcular, minik sporcularla yan yana ter döktü. Şenliğin ikinci gününde sporcular, sabah bölümündeki karşılaşmaları tamamlayarak 'Sporcu Kortej Yürüyüşü' ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Gösteri maçları ve ödül töreni öncesinde bir araya gelen sporcular, Kanlıkavak Parkı mevkisinde yürüyüşe geçti.

Marşlar eşliğinde yürüyen sporcuları vatandaşlar da alkışlarla destekledi. Yürüyüş sırasında kanocular da Porsuk Çayı'nda Türk bayraklarıyla kürek çekerek korteje eşlik etti. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla yürüyen sporcuların büyük coşkuya sahne olan yürüyüşü Osmangazi Spor Sahası'nda tamamlandı.

Yürüyüşün ardından şenliğin final bölümünde minikler ve veteranlar gösteri maçları yapıldı. Düzenlenen kapanış ve belge dağıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, bürokratlar, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Vekili Hasan Ünal, tüm sporculara tebrik ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın kutlu olsun. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sporculara katılım belgeleri verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği - Son Dakika

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