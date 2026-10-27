Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nden 29 Ekim’e özel "ücretsiz" ring seferleri

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak vatandaşların tören alanına ulaşımını sağlamak amacıyla 5 ayrı güzergahta ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Araçlar, 29 Ekim Perşembe günü saat 08.45'te kentin farklı noktalarından hareket edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara vatandaşların rahat ve konforlu şekilde katılabilmesi için ulaşım desteği sağlayacak. Bu kapsamda kent genelinde belirlenen 5 ayrı güzergahta ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Vatandaşların tören alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla planlanan seferler, 29 Ekim Perşembe günü saat 08.45'te başlayacak. Fevzi Çakmak, Orhangazi, 75. Yıl, Çankaya ve Şirintepe mahallelerinden hareket edecek ring araçlarıyla vatandaşların kutlama alanına erişimi kolaylaştırılacak.

5 AYRI GÜZERGAHTA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ring hatları, kentin farklı noktalarından tören alanına ulaşımı kapsayacak şekilde düzenlendi.

Ücretsiz ring seferlerinin güzergahları şöyle:

Ring Hattı 1- Fevzi Çakmak Mahallesi: Topçular Caddesi, Gündoğmuş Sokak, Kenan Sokak, Kanallar Sokak, İlkbahar Sokak, Gazi Yakup Satar Caddesi, Ali Gaffar Okan Caddesi, Prof. Dr. Orhan Oğuz Caddesi, Eğitimciler Caddesi, Yaylalar Sokak, Marmaralı Sokak, Bilgeç Caddesi, Karsak Sokak, Çevre Yolu, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi, Seylap Caddesi, Sakarya 2 Caddesi, Sakarya 1 Caddesi, Sivrihisar 1 Caddesi, Yunusemre Caddesi ve Odunpazarı.

Ring Hattı 2- Orhangazi Mahallesi: Kütayha Yolu, Orman Fidanlığı, Eskişehir Kütahya Yolu, Ulusal Egemenlik Caddesi, Birlik Caddesi, Tombakzade Caddesi, Gündüz Ökçün Caddesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Çilem Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Odunpazarı.

Ring Hattı 3- 75. Yıl Mahallesi: Gün Sazak Caddesi, Selami Vardar Caddesi, 1. Caddesi, Doğankaya Sokak, Nakış Sokak, Dedeoğlu Sokak, Kafkas Caddesi, Ertaş Caddesi, Efsaneler Sokak, Balsu Bulvarı, Eskişehir Alpu Yolu, Kanalyolu Sokak, Söğütağacı Sokak, Topraklı Sokak, Mihalıççık Caddesi, Çevre Yolu, Borsa Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Odunpazarı.

Ring Hattı 4- Çankaya Mahallesi: Kartopu Caddesi, Şht. Subutay Alkan Caddesi, Altay Caddesi, Mustafa Özel Bulvarı, Nilüfer Caddesi, Özlem Caddesi, Arabacılar Bulvarı, Yaşar Kemal Caddesi, Ender Sokak, Adalet Caddesi, Kartopu Caddesi, Mustafa Özel Bulvarı, Prof. Dr. Nabi Avcı Caddesi, Kaplanlı Caddesi, Millet Caddesi, Halk Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Şht. Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi ve Odunpazarı.

Ring Hattı 5- Şirintepe Mahallesi: Paşasoylu Sokak, Yaylapınar Sokak, Acarsoy Sokak, Kayacı Sokak, Alınca Caddesi, Özgün Sokak, Muhterem Sokak, Merkez Sokak, Semihcan Sokak, Asyalı Sokak, Yasemen Sokak, Seki Sokak, Bursa Caddesi, Bağcı Sokak, Güner Sokak, Çoraklık Sokak, İkizkavak Caddesi, Onurlu Sokak, Gülbahçe Sokak, Gülbahçeleri Sokak, Aktürk Sokak, Söğüt Uludere Yolu, 1578. Caddesi, Yaşamkent-1578. Caddesi, Söğüt Uludere Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı, Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi, Gündüz Ökçün Caddesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Ertürkoğlu Sokak, Çandar Sokak, Kardak Sokak, İsmet İnönü 2 Bulvarı, İsmet İnönü 1 Bulvarı, İstasyon Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Odunpazarı.