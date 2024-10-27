Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nden Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Konser

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları "Cumhuriyet Bayramı" özel konseri 27 Ekim Pazar günü (bugün) 18.00'de sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi 28 Ekim Pazartesi 00.00 ile 29 Ekim Salı günü 23.59'a kadar ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını düzenleyeceği etkinliklerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları Cumhuriyet Bayramı özel konseri, 27 Ekim Pazar günü (bugün) saat 18.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Tolga Taviş'in orkestra şefliğini yapacağı konserde senfoni orkestrası, Cumhuriyet Bayramı onuruna birbirinden güzel eserleri seslendirecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay ve otobüslerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada 28 Ekim Pazartesi saat 00.00'dan başlayarak 29 Ekim Salı saat 23.59'a kadar tramvay ve otobüslerin tüm vatandaşlara ücretsiz olacağı ifade edildi. Ayrıca tramvay ve otobüslerin Cumartesi sefer sıklığı programına göre çalışacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, cadde otoparkları ile Şehitlik Otoparkı'nın da 29 Ekim günü ücretsiz olacağını açıkladı.