Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmalarıyla İskele 26'ya Ulaşım Daha Konforlu Olacak

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent estetiğini ve vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Porsuk Çayı üzerinde yer alan ve İskele 26'ya ulaşımı sağlayan noktada yeni köprü yapım çalışmalarına başladı.

EBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen yıl hizmete açılan ve kısa sürede Eskişehirlilerin uğrak noktalarından biri haline gelen İskele 26'ya giden güzergahta bulunan mevcut köprünün dar olması ve bölgedeki yoğun yaya trafiğini karşılayamaması nedeniyle yerine daha geniş ve yapısal olarak daha dayanıklı yeni bir köprü inşa ediyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni köprü tamamlandıktan sonra mevcut köprü kaldırılacak. Ardından bölgede peyzaj düzenlemeleri yapılarak çevrenin daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem güvenli ulaşımı sağlamak hem de Porsuk Çayı çevresindeki rekreasyon alanlarını daha nitelikli hale getirmek amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.