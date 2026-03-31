Dorlion Zeytinyağı'ndan Ödül Yağmuru

31.03.2026 13:37  Güncelleme: 14:01
(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıcakaya ilçesinde, Orta Sakarya Vadisi'nin kendine özgü mikroklima koşullarında sürdürülebilir yöntemlerle ürettiği Dorlion natürel sızma zeytinyağları, Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 19. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya gönderilen 4 farklı numunenin tamamı ödül alırken, Dorlion Özel Seri, yarışmanın en üst kategorisi olan "Premium Ödül"e layık görüldü.

Didim Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlker Çolak, Zeytin Dostu Derneği Başkanı Hilmi Yıldırım, ve Dernek Genel Sekreteri Seçil Tireli ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar, Ziraat Mühendisleri Sevgi Mişe, Canan Aydemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Didim Belediye Başkanı Gençay, "Premium Ödül"ünü, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar'a takdim etti.

Bu yıl toplam 105 numunenin değerlendirildiği yarışmada, 88 numune ödüle layık görülürken yalnızca Dorlion (Eskişehir Orta Sakarya Vadisi), Tane Zeytuni (Şirince), Özcan Özlem Unlu Sütlü (Yatağan Muğla), Fermarin Naturals (Muğla Milas) ve Pak Olive (Yatağan Muğla) zeytinyağları Premium kategorisine yükseldi. Aroma çeşitliliği, kalıcılık ve duyusal zenginliği üst düzey uyumla sunan yağlar bu özel kategoride değerlendirildi.

Dorlion'a 4 ödül

Numunelerde Türk Gıda Kodeksi kapsamında kimyasal analizlere tabi tutularak, ardından noter huzurunda kör tadım yöntemiyle duyusal değerlendirme yapıldı. Dorlion markasının yarışmada elde ettiği dereceler ise şöyle sıralandı:

-Dorlion Olgun Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı – Gümüş Ödül

-Dorlion Özel Seri (1. Parti) – Altın Ödül

-Dorlion Özel Seri (3. Parti) – Altın Ödül

-Dorlion Özel Seri (2. Parti) – Premium Ödül

Yarışmanın bölgesel dağılımında Kuzey ve Güney Ege bölgeleri öne çıkarken, İç Anadolu'dan gelen 4 ödülün tamamının Dorlion markasına ait olması dikkati çekti.

Zeytin Dostu Derneği Başkanı Yıldırım, konuşmasında, Eskişehir'in kısa sürede örnek bir kalite hikayesi yazdığını vurgulayarak, özellikle Sarıcakaya'da yetiştirilen zeytinlerin yüksek oleokantal ve polifenol değerleriyle öne çıktığını söyledi.

2023 yılında yapılan ilk denemelerde elde edilen bu yüksek değerlerin Türkiye zeytinciliği açısından son derece önemli olduğunu belirten Yıldırım, sağlık, kalite ve yüksek fenolik içerik odaklı üretim anlayışının başarıyla sürdürüldüğünü aktardı. Ayrıca Eskişehir'de üreticilere yönelik eğitim çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya, Zeytinyağı, Sakarya, Çevre

