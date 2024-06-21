Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yetişkin Spor Eğitimlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yetişkin Spor Eğitimlerine Yoğun İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bireylerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği “Yaz Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri” yoğun bir katılımla devam ediyor.

21.06.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bireylerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "Yaz Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri" yoğun bir katılımla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 18 yaş ve üzeri vatandaşların spor yapabilmesi amacıyla düzenlediği yaz dönemi yetişkin spor eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 3 ayrı spor merkezinde kadın ve erkekler için ücretsiz düzenlenen aerobik, fitness, mat pilates, fit dans, halk oyunları eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Gültepe Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi ve Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi'nde yapılan eğitimlerle sağlıklı bir yaz dönemi geçiriyor.

Eğitimlerin kendilerine çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, modern tesisler ve uzman spor antrenörleri eşliğinde kendilerine böyle bir imkanın ücretsiz sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Spor, Belediye, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yetişkin Spor Eğitimlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yetişkin Spor Eğitimlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement