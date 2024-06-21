Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yetişkin Spor Eğitimlerine Yoğun İlgi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bireylerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "Yaz Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri" yoğun bir katılımla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 18 yaş ve üzeri vatandaşların spor yapabilmesi amacıyla düzenlediği yaz dönemi yetişkin spor eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 3 ayrı spor merkezinde kadın ve erkekler için ücretsiz düzenlenen aerobik, fitness, mat pilates, fit dans, halk oyunları eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Gültepe Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi ve Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi'nde yapılan eğitimlerle sağlıklı bir yaz dönemi geçiriyor.

Eğitimlerin kendilerine çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, modern tesisler ve uzman spor antrenörleri eşliğinde kendilerine böyle bir imkanın ücretsiz sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.