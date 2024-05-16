Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytincilik Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytincilik Projesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen 'Zeytinciliği Geliştirme Projesi' kapsamında elde edilen doğal zeytinyağı, 'Dorlion' markasıyla satışa sunuldu.

16.05.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - E Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" devam ediyor. Proje kapsamında zeytin hasadından elde edilen doğal zeytinyağı, Eskişehir'in ilk yerleşim yeri ve tarihteki en eski ismi olan "Dorlion" markasıyla satışa çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orta Sakarya Vadisi'nde zeytin yetiştiriciliğini artırmak, erken hasat soğuk sıkım ve naturel zeytinyağı elde etmek amacıyla hazırladığı projeyi sürdürüyor.

Anadolu'da "Zeytin Baba" olarak bilinen ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın danışmanlığında yürütülen proje adım adım büyümeye devam ediyor.

Projenin geldiği aşamayı ve elde edilen kaliteli zeytinyağı hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"2023 üretim yılında Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesindeki zeytin üreticilerinin bahçeleri tek tek gezilerek 21 üreticiye ait bahçeden 10 ton zeytin meyvesi toplanmaya karar verilmiştir. 10-24 Ekim 2023 tarihleri arasında erken dönem hasat yöntemi ile toplanan 10.300 kg zeytin, Sarıcakaya İlçesi Laçin mahallesinde bulunan arazimize getirtilen mobil zeytin işleme makinası ile işlenmiştir. İşlenerek elde edilen yaklaşık 1.000 litre natürel zeytinyağı şişelenmek üzere dolum tesisine gönderilmiş; aynı zamanda analizleri yaptırılmıştır. Bu analiz sonucuyla Orta Sakarya Vadisinde, Gemlik çeşidi zeytinlerden yüksek Biyofenol, Oleacin ve Oleokantal değerleri elde edilmiştir. Zeytinyağlarının dinlenme, filtreleme gibi süreçlerden sonra 100 ml ve 250 ml'lik şişelere dolumları yapılmıştır. Dolumları tamamlanan zeytinyağları, Belediyemize ait Üretici Market'lerde satışa sunulmuştur."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zeytinyağı, Eskişehir, Sakarya, Zeytin, Orta, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytincilik Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytincilik Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement