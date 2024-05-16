Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytincilik Projesi

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(ESKİŞEHİR) - E Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" devam ediyor. Proje kapsamında zeytin hasadından elde edilen doğal zeytinyağı, Eskişehir'in ilk yerleşim yeri ve tarihteki en eski ismi olan "Dorlion" markasıyla satışa çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orta Sakarya Vadisi'nde zeytin yetiştiriciliğini artırmak, erken hasat soğuk sıkım ve naturel zeytinyağı elde etmek amacıyla hazırladığı projeyi sürdürüyor.

Anadolu'da "Zeytin Baba" olarak bilinen ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın danışmanlığında yürütülen proje adım adım büyümeye devam ediyor.

Projenin geldiği aşamayı ve elde edilen kaliteli zeytinyağı hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"2023 üretim yılında Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesindeki zeytin üreticilerinin bahçeleri tek tek gezilerek 21 üreticiye ait bahçeden 10 ton zeytin meyvesi toplanmaya karar verilmiştir. 10-24 Ekim 2023 tarihleri arasında erken dönem hasat yöntemi ile toplanan 10.300 kg zeytin, Sarıcakaya İlçesi Laçin mahallesinde bulunan arazimize getirtilen mobil zeytin işleme makinası ile işlenmiştir. İşlenerek elde edilen yaklaşık 1.000 litre natürel zeytinyağı şişelenmek üzere dolum tesisine gönderilmiş; aynı zamanda analizleri yaptırılmıştır. Bu analiz sonucuyla Orta Sakarya Vadisinde, Gemlik çeşidi zeytinlerden yüksek Biyofenol, Oleacin ve Oleokantal değerleri elde edilmiştir. Zeytinyağlarının dinlenme, filtreleme gibi süreçlerden sonra 100 ml ve 250 ml'lik şişelere dolumları yapılmıştır. Dolumları tamamlanan zeytinyağları, Belediyemize ait Üretici Market'lerde satışa sunulmuştur."