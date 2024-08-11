Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Lületaşı İşleme Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Lületaşı İşleme Eğitimi Sergisi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin proje kapsamında eğitim alarak oluşturduğu 'Lületaşı İşleme Eğitici Eğitimi Dönem Sonu Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, BEBKA 2023 Teknik Destek Programı'ndan destek alınan proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan eserleri içeriyor.

11.08.2024 12:39
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelinin proje kapsamında eğitim alarak oluşturduğu 'Lületaşı İşleme Eğitici Eğitimi Dönem Sonu Sergisi' düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan 'Lületaşı İşleme Eğitici Eğitimi' projesi kapsamında düzenlenen eğitimler, sergi ile taçlandı. BEBKA 2023 Teknik Destek Programı'ndan destek alınan proje kapsamında eğitim alan personel tarafından hazırlanan serginin açılışı, Haller Gençlik Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İnci Şentuna, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, bürokratlar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Şentuna, şunları kaydetti:

"ESMEK'te yeni bir kurs dalı açmak amacıyla Sosyal Hizmetler Dairemiz tarafından hazırlanan Lületaşı İşleme Eğitici Eğitimi projemiz bugün çok önemli bir aşamaya geldi. BEBKA 2023 Teknik Destek Programı kapsamında yaptığımız başvuru sonucunda projemiz, BEBKA tarafından desteklenmeye hak kazanmıştı. Böylece eğitmen ücreti BEBKA lületaşı hammaddesi, işleme malzemeleri ve yer temini ise Büyükşehir Belediye'miz tarafından karşılandı. ESMEK bünyesinde bulunan eğitmenler ve farklı daire başkanlıklarında görev yapan 11 personelimiz, eğitimlerini tamamladılar. İşte o eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan eserleri bugün sanatsever hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. Lületaşı Eskişehir için çok önemli bir değer. Mutlaka bu değerin korunması, gelecek nesillere bir kültürel miras olarak aktarılması gerekiyor. Eğitim alan personelimiz bu mirası geleceğe aktarmanın yanı sıra ESMEK bünyesinde açılacak lületaşı kurslarında da eğitmenlik yaparak önemli bir misyon üstlenecekler. Bu anlamlı projeye destek veren BEBKA'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehir dışında olması sebebiyle açılışa katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin selam ve sevgilerini iletiyor, buradan tüm sanatseverleri sergiyi görmeye davet ediyorum."

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol üyeleri ve sanatseverler, eserleri yakından inceledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Lületaşı İşleme Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Lületaşı İşleme Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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