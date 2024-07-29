Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Stajyer Sanatçı Alımı Başladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Stajyer Sanatçı Alımı Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, stajyer sanatçı alımı için seçmelerine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sanata ve sanatçıya olan desteğin süreceğini belirtti.

29.07.2024 14:29
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları stajyer sanatçı alımı için seçmelerini başlattı. Seçmelerin yapıldığı opera binasında jüri üyeleri ve adayları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sanatsever Eskişehirli hemşehrilerimizin tiyatroya olan ilgisi ve sevgisi her geçen artarken, şehir tiyatrolarımız da büyümeye devam ediyor. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz her zaman sürecek" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda stajyer sanatçı alımı için seçmeler başladı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera) sahnesinde yapılan sınavda genç yetenekler yarıştı. Hareket ve dans değerlendirilmesi sonrası adaylar şan ve sahne sınavına alındı. 200'ün üzerinde başvurunun yapıldığı seçmelerde gençler hünerlerini sergilerken, Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de seçmelerin yapıldığı opera binasında jüri üyeleri ve adaylarla bir araya geldi.

Başkan Ünlüce, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş ve diğer sanatçılardan bilgi aldı. Eskişehir'in kültür ve sanat kenti olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Eskişehir'imiz her zaman sanata ve sanatçıya büyük önem verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları gerek Eskişehir'de gerek Türkiye turneleriyle her zaman fark yaratmıştır. Sanatsever Eskişehirli hemşehrilerimizin tiyatroya olan ilgisi ve sevgisi her geçen artarken, şehir tiyatrolarımız da büyümeye devam ediyor. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz her zaman sürecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda stajyer olarak başvuran adaylara başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Stajyer Sanatçı Alımı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Stajyer Sanatçı Alımı Başladı - Son Dakika
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