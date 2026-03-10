Eskişehir'de Ramazan İftarları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Ramazan İftarları Tamamlandı

10.03.2026 12:22  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca kırsal ilçelerde düzenlenen iftar programlarının sonuncusu, Mihalıççık ilçesinde gerçekleştirildi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca kırsal ilçelerde düzenlenen iftar programlarının sonuncusu, Mihalıççık ilçesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyitgazi, İnönü, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar, Günyüzü, Alpu, Sarıcakaya, Mihalgazi, Han ve Mihalıççık ilçelerinde kurulan iftar sofralarına yoğun katılım sağlandı. Programın son buluşması ise Mihalıççık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydanda kurulan uzun iftar sofraları, çok sayıda vatandaşın katılımıyla ramazanın paylaşma ve dayanışma atmosferini yansıtan sıcak görüntülere sahne oldu.

Mihalıççık'taki iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, "Bizleri bu anlamlı iftar sofrasında bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren Ayşe Ünlüce ve kıymetli ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçelerde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Mübarek ramazan ayının 19'uncu akşamında sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin sesi olan Yunus Emre'nin diyarı Mihalıççık'tayız. Yunus'un 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' sözünün ruhunu taşıyan bu sofrada bizlerle oturan tüm Mihalıççıklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 12 kırsal ilçemizde ramazanın bereketini aynı sofrada bizlerle paylaşan binlerce Eskişehirliye ve bu sofraların kurulması için emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgiyle, emekle, özenle, hep birlikte nice ramazanlara" dedi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mihalıççık, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ramazan İftarları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:54:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ramazan İftarları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.