Eskişehir'de Ramazan İftarları Tamamlandı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca kırsal ilçelerde düzenlenen iftar programlarının sonuncusu, Mihalıççık ilçesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyitgazi, İnönü, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar, Günyüzü, Alpu, Sarıcakaya, Mihalgazi, Han ve Mihalıççık ilçelerinde kurulan iftar sofralarına yoğun katılım sağlandı. Programın son buluşması ise Mihalıççık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydanda kurulan uzun iftar sofraları, çok sayıda vatandaşın katılımıyla ramazanın paylaşma ve dayanışma atmosferini yansıtan sıcak görüntülere sahne oldu.

Mihalıççık'taki iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, "Bizleri bu anlamlı iftar sofrasında bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren Ayşe Ünlüce ve kıymetli ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçelerde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Mübarek ramazan ayının 19'uncu akşamında sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin sesi olan Yunus Emre'nin diyarı Mihalıççık'tayız. Yunus'un 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' sözünün ruhunu taşıyan bu sofrada bizlerle oturan tüm Mihalıççıklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 12 kırsal ilçemizde ramazanın bereketini aynı sofrada bizlerle paylaşan binlerce Eskişehirliye ve bu sofraların kurulması için emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgiyle, emekle, özenle, hep birlikte nice ramazanlara" dedi.