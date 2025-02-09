Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Tasarrufu İçin Kuru Peyzaj Uygulamasına Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına karşı başlattığı kuru peyzaj uygulamasına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılından bugüne kadar yaptığı 8 bin 316 metrekare kuru peyzaj çalışması ile 13 bin 996 ton su tasarrufu sağladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, refüj ve kavşaklarda başlattığı kuru peyzaj uygulamasını sürdürüyor. Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle renkli taşlar, curuf gibi dekoratif malzemelerle şehri güzelleştiren ve bu sayede tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını bilinçli ve verimli şekilde kullanarak kentsel dirençliliğe katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2023 yılından bugüne kadar yapılan 8 bin 316 metrekare kuru peyzaj çalışması ile toplam 13 bin 996 ton su tasarrufu sağlandı.

"Kuru peyzajın temel amacı, hem estetiği hem de çevresel sürdürülebilirliği birleştirmektir"

Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye'nin ve Eskişehir'in su zengini olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük sorunlarından biri iklim krizi. Ülkemiz, küresel iklim değişikliği etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında bulunmakta olup su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Su kıtlığının şiddetlenmesi, kuru peyzaj uygulamalarına verdiğimiz önemi artırmaktadır. Bu uygulamalarla doğal kaynakların etkin kullanımına öncelik vererek estetik değerleri koruyor, bakım maliyetlerini düşürüyor, iklim değişikliği ve su kıtlığına karşı çevresel ayak izimizi azaltıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, temiz su kaynaklarının hızla azalmasına, özellikle de tarım ve içme suyu gibi hayati ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar yaratmaktadır. Ancak, bu sorunlarla başa çıkmak için hep birlikte çözüm yolları üretmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, özellikle şehirlerin kalbinde yer alan refüjler, kavşaklar vb. açık yeşil alanlarda uyguladığımız kuru peyzaj çalışmaları, su tasarrufu sağlamak adına çok önemli bir adım. Kuru peyzajın temel amacı, hem estetiği hem de çevresel sürdürülebilirliği birleştirmektir. Doğal taşlar, su tasarrufu sağlayan bitkiler, dekoratif malzemeler gibi unsurları kullanarak, hem suyu verimli bir şekilde kullanıyor hem de çevremizi güzelleştiriyoruz. Bu uygulamalar, gelecekteki nesillerin su kaynaklarına erişimini sağlamak adına önemli bir adım olma potansiyeline sahiptir. Sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için, birlikte çalışarak daha yeşil, daha verimli ve su tasarruflu bir gelecek inşa edebiliriz."