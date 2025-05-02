Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerli Tohum Takas Şenliği'nde

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Edirne'de düzenlenen Yerli Tohum Takas Şenliği'ne katıldı.

Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı standında, kırmızı domates, biber, renkli cin mısırı, barbunya, taze fasulye, balık biber gibi birçok yerli tohum ücretsiz olarak dağıtıldı. Stant başında vatandaşlara bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, yerel tohumun önemine değindi.

Vatandaşlar, Eskişehir'den getirilen yerel tohumlara büyük ilgi gösterirken, tohumların korunarak çoğaltılması çağrısında bulunuldu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tohum desteği verdiği için teşekkür etti.

Yerli Tohum Takas Şenliği, paneller, atölye çalışmaları ve tohum değişim etkinlikleriyle devam etti. Büyükşehir Belediyesi, benzer etkinliklerde yer almaya ve yerli tohum mücadelesine destek vermeye devam edecek.