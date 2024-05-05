Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre konferansı düzenledi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından düzenlenen "Yunus'ca Düşünmek, Yunus Diliyle Konuşmak" konferansı, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlediği ve Prof. Dr. Haşim Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı "Yunus'ca Düşünmek, Yunus Diliyle Konuşmak" başlıklı konferans, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konferansta Prof. Dr. Haşim Şahin, Yunus Emre'nin hayatı, yaşam felsefesi, dünyaya verdiği mesajlar başta olmak üzere etkileyici bir anlatım yaparken dinleyicilerin cevabını merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Konferans sonunda Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından Prof. Dr. Haşim Şahin'e teşekkür belgesi takdim edildi.