Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'nin Önemi

Suça karışan çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmemeleri, mağdur çocukların ise ikincil travma yaşamaması amacıyla hizmet veren Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi, çocukların yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Eskişehir Çocuk Adalet Merkezinin çalışmalarına yer verildi.

Çocuklara yönelik adli işlemlerin yetişkinlerden ayrı, "çocuk dostu" ortamlarda yürütülmesini hedefleyen merkezde, onarıcı adalet yaklaşımı doğrultusunda cezalandırıcı uygulamalar yerine çocuğun korunması ve desteklenmesi esas alınıyor.

Merkezde 2025 yılı boyunca 3 bin 96 dosya üzerinde çalışma yürütülürken günlük ortalama 10 ila 12 çocuğun ifadesi alındı, aylık 200 ila 250 dosyanın takibi yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, AA muhabirine, merkezin faaliyete geçmesiyle Eskişehir 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Çocuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün tek çatı altında hizmet vermeye başladığını söyledi.

Çocuklara özgü yargılama süreçleri kapsamında, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise hakim tarafından, dosya içeriği ve çocuğun yaşına göre ifadelerin uzmanlar eşliğinde adli görüşme odalarında alındığını belirten Karakülah, şunları kaydetti:

"Suç mağduru çocuklar, aile içi şiddet mağdurları ve tanıkların, faillerle yüz yüze getirilmeden, uzman desteği ve avukat yardımıyla ifade vermeleri sağlanıyor. Böylece çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi ve adli süreci en az zararla tamamlamaları hedefleniyor."

Üzeyir Karakülah, çocuk mahkemelerinde çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlamak amacıyla yuvarlak masa sisteminin uygulandığını, duruşma salonlarının da bu anlayışla tasarlandığını aktardı.

Merkeze gelen çocukların geleceklerinin, dosyalardaki suçlardan daha öncelikli olduğunu vurgulayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, çocukları eğitim, kurs ve spor faaliyetlerine yönlendirerek yeniden suça karışmalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Amacımız, çocuk figürünü koruyabilmek"

Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu Müdürü Filiz Yayman da merkezdeki çalışmaların, adalet mekanizmasıyla karşı karşıya kalan çocukların süreçten en az olumsuz etkiyle çıkmaları için planlandığını söyledi.

Klasik duruşma salonlarından farklı bir ortam oluşturduklarını belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Burada yüksek kürsüler, cübbeler yok. Hakimle çocuk aynı seviyede, yuvarlak masa etrafında bulunuyor. Bu ortam, çocukların kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerini sağlıyor. Amacımız, çocuk figürünü koruyabilmek."

Merkezde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve pedagoglar tarafından çocuklara destek verildiğini anlatan Yayman, çocukların adli süreç boyunca adliyeye girmeden tüm işlemlerinin merkezde yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Filiz Yayman, çocukların suça karışma nedenlerinin sosyal inceleme raporlarıyla araştırıldığını, gerektiğinde aile ziyaretleri yapıldığını belirterek, eğitim, danışmanlık ve barınma tedbirleriyle çocukların yeniden suça karışmalarının önlenmesine çalışıldığını sözlerine ekledi.