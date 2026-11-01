Eskişehir'de 1-31 Ekim operasyonlarında 241 şüpheliye işlem yapıldı, 36'sı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 241 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihlerinde kent genelinde yürütülen çalışmalarda 183 olaya müdahale edildi.

Çalışmalar kapsamında 36 şüpheli tutuklandı, 205 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 39 bin 636 sentetik ecza hapı, 9 kilo 784 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 55 gram kokain, 1 kilo 709 esrar, 24 kök kenevir ve 5 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ayrıca 9 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 64 tabanca fişeğine de el konuldu.