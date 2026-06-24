Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 3 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Evlerden 20 bin lira nakit paranın yanı sıra yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin E.T. ve D.Ç. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Polis ayrıca şüphelilerle bağlantılı kişileri de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 1 Milyonluk Hırsızlık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?