Eskişehir'de 10.651 Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 10.651 Gıda Denetimi Yapıldı

Eskişehir\'de 10.651 Gıda Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de 2024'te gıda güvenliği için yapılan denetimlerde 17,4 milyon lira ceza kesildi.

02.01.2025 13:16
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 2024 yılında gıda güvenliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak amacıyla 10 bin 651 denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan denetimlerin, gıda üreten ve satan işyerleri ile yem üretimi ve satışı yapan işletmelerin yanı sıra ithalat ve ihracat faaliyetleri ile birincil üretimden tüketiciye kadar olan tüm aşamaları kapsayacak şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, işletmelerin onay ve kayıt durumlarının, şüphe ve şikayetlerin, izleme ve izlenebilirlik hizmetlerinin de denetimlerin kapsamına girdiği ifade edildi.

Denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler, gıda işletmesindeki personelin eğitim durumu gibi kriterlerin gözden geçirildiği belirtildi. Yapılan 10 bin 651 kontrolde, kanuna aykırı davranılan işletmelere 17,4 milyon lira idari ceza uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 10.651 Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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