Eskişehir'de 10 Hükümlü Yakalandı

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Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında "tehdit" suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ç, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.Y, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 5 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.A, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Y, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 25 gün hapis cezası bulunan S.B. ile 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.C, "yağma" suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan B.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranması bulunan R.K. ile V.K'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.